Freising: Aktionstage zum sicheren Schwimmen im fresch

Immer weniger Kinder können gut schwimmen. Die Stadtwerke hier in Freising haben deshalb die Aktion „Freising schwimmt sicher“ gestartet. An drei Tagen können interessierte Kinder im Freisinger fresch-Schwimmbad kostenlos das Seepferdchen oder das Jugendschwimmabzeichen Bronze ablegen. Los gehts schon diesen Samstag zwischen 12 und 15 Uhr. Die Stadtwerke wollen so die Kinder motivieren, einen Schwimmkurs zu machen. Denn wer die Prüfung erfolgreich abgelegt hat, bekommt nicht nur einen Schwimmpass, sondern auch ein Stoffabzeichen für Bikini oder Badehose.

Die Aktionstage finden neben dem 14. August noch am 28. August und am 11. September jeweils von 12 bis 15 Uhr statt. Ein Anmeldung unter info@fresch-freising.de ist sinnvoll. Alle Infos gibt es hier.