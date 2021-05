Vorbeispazieren, staunen und sich berühren lassen: im Schaufenster der Bibliothek in Freising sind aktuell zahlreiche Bilder ausgestellt. Die haben Kinder zwischen neun und zwölf Jahren gemalt – das Motto: „Alles anders – Corona + ich“. Die Kinder sollten sich dabei die Frage stellen: „Was fehlt mir?“ oder „Was macht mir Freude?“. Zusätzlich zu der Ausstellung kann man sich in der Bibliothek auch ein Bilderbuch ausleihen, in dem alle Zeichnungen zusammengestellt worden sind.