Filmreifer Unfall in Freising. Dort wäre ein Auto fast von einer Brücke gestürzt. Das Auto war gestern Nacht auf dem Ledererbuckel unterwegs. Der Fahrer zog auf der Bahnbrücke plötzlich abrupt nach links und fuhr über den Bürgersteig in die Leitplanke. Teile der Leitplanke und das rechte Vorderrad fielen von der Brücke. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Er gab an, keine Erinnerung zu haben, wie es zu dem Unfall gekommen ist.