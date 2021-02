Autofahrer in Freising aufgepasst – ab Montag wird die Bahnhofstraße zwischen Oberer Hauptstraße und dem Abzweig „Am Wörth“ gesperrt. Auch Busse werden dort umgeleitet. Die Stadtwerke verlegen in dem Abschnitt Wärmeleitungen – die Bauarbeiten dauern voraussichtlich 3 Monate. Geschäfte, Praxen oder Hauseingänge seien aber immer erreichbar, so die Stadt. Einen genauen Lageplan findet Ihr hier.