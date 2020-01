Freising: Bibliothek leiht Regenschirme aus

Trübes und nasses Winterwetter ist für viele die beste Zeit, um sich mit einem guten Buch in einen bequemen Sessel, auf die Couch oder ins Bett zu verziehen. Die Bücher selbst vertragen sich aber gar nicht gut mit Wasser und deshalb hat sich die Stadtbibliothek hier in Freising ein neues Leihangebot einfallen lassen. Wenn es in Zukunft bei einem Besuch der Stadtbibliothek draußen unverhofft zu regnen anfängt, kann man sich ab sofort gleich einen Regenschirm mit ausleihen, um die Bücher trocken nach Hause zu bringen. Und die Leihfrist der Schirme ist identisch mit der Leihfrist der Bücher – so dass man auch nicht extra zur Bib muss.