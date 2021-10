Freising: Bildhauerische Geschichte zieht sich durch die neue Innenstadt

Die Innenstadt hier in Freising ist gerade Großbaustelle. Denn sie wird umgestaltet und unter anderem wird das Flüsschen Moosach wieder ans Tageslicht geholt. Und jetzt ist klar: Es wird auch ein Kunstwerk durch die ganze Innenstadt hindurch geben. Die Münchner Bildhauerin Elke Härtel hat sich dazu eine fiktive Geschichte ausgedacht: Es beginnt mit den Figuren einer Bärengruppe vor der Sparkasse. Einer der Bären nimmt der Geschichte nach Reißaus und rennt Richtung Moosach. Seine Tatzenspuren gehen dabei quer durch die Innenstadt. Und in der geöffneten Moosach setzt sich die Geschichte fort in einer bildhauerischen Fischgruppe mitten im Fluss. Bis Ende 2022 soll die Innenstadt neugestaltet werden.