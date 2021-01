Ein breites Bündnis an Klimaschutzorganisationen spricht sich gegen den Ausbau der Schlüterbrücke in Freising aus. Der Kreistag und die Stadt hatten jüngst eine Machbarkeitsstudie für einen vierspurigen Ausbau der Isarbrücke in Auftrag gegeben. Ein Bündnis aus Klimaschützern fordert in einem offenen Brief nun lieber den ÖPNV und die Fahrradinfrastruktur auszubauen. Ein Ausbau der Schlüterbrücke würde den Klimazielen der Stadt widersprechen.