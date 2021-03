Freising: Busaufsicht gesucht

Es gibt Schulweghelfer für die Kinder, die zu Fuß in die Schule gehen. Aber etliche von ihnen kommen auch mit dem Bus. Die Stadt Freising sucht deshalb aktuell Busaufsichten entweder für die Grundschule Vötting oder St. Lantbert. Die Busaufsichten sollen an den Schulen darauf achten, dass die Kinder rechtzeitig ein- und aussteigen aber auch bei brenzligen Situationen eingreifen. Das heißt – die Aufsichtspersonen fahren nicht selbst mit dem Bus, sondern warten eben an der Schule auf die Kinder. Wer Interesse hat, kann sich bei Petra Würzinger unter der 08161 5445102 melden.