Freising: Christbäume können kostenlos abgegeben werden

Die Gnadenfrist der Christbäume endet so langsam und der Baum muss raus – die Stadt Freising bietet dafür bis Samstag, den 23. Januar, wieder eine kostenlose Christbaum-Annahme am Wertstoffhof an. Die Bäume können zu den gewohnten Öffnungszeiten des Wertstoffhofs dort abgegeben werden. Auch die Kompostieranlage Eggertshof nimmt vom 7. bis zum 22. Januar Christbäume an. Wichtig ist aber, dass die Bäume ohne Christbaumschmuck oder Lametta abgeliefert werden. Auch die Landkreise Fürstenfeldbruck und München bieten solche Entsorgungsmöglichkeiten an.