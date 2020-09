Ab morgen können wir in Freising auf eine ganz besondere Art und Weise schaufensterbummeln. Denn anstelle der neuesten Kollektionen stellen sich in den Schaufenstern der Innenstadt-Geschäfte viele Vereine oder Organisationen vor. Dabei präsentieren sie ihre ehrenamtliche Arbeit – sehr fantasievoll, bunt und abwechslungsreich. Wer also auf der Suche nach einem neuen Ehrenamt ist, kann bequem durch die Stadt schlendern und sich inspirieren lassen.