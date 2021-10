Freising: Eislaufsaison in der Weihenstephan-Arena beginnt

Es wird wieder frostig hier in der Luitpoldanlage. Die „Eiszeit“ in der Weihenstephan-Arena geht wieder los. Wer also gedanklich schon im Winter ist, der kann ab morgen die Schlittschuhe wieder auspacken. Wegen Corona gibt es allerdings aktuell keine Zehner- und Saisonkarten, sondern nur Einzeltickets. Jeden Mittwoch ist außerdem öffentliches Eisstockschießen. Für die Eislaufsaison gilt die 3-G-Regel und in der Eishalle ist Maskenpflicht. Auch können in diesem Jahr leider keine Schlittschuhe ausgeliehen werden.