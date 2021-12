Freising: Feuerwehr trainiert im Tunnel

Ein Unfall mitten in einem Tunnel. Der Wagen fängt Feuer, es sind noch Personen drin. Überall ist Rauch und Menschen schreien um Hilfe. Dieses katastrophale Szenario ist zum Glück nur eine Übung und zwar für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Freising an diesem Samstag. Denn bald wird auf der neuen Westtangente auch Freisings erster Tunnel eingeweiht, auch für die Feuerwehr ist das Neuland. Entsprechend wird den ganzen Tag trainiert, damit es real wirkt, auch mit viel Kunstrauch. Schließlich darf nur mit dieser Notfallübung der Tunnel auch in Betrieb gehen.