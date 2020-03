Freising: Flexible Wahlhelfer für Sonntag gesucht

Am Sonntag finden die Kommunalwahlen statt. Und dabei gibt es viele Stimmen abzugeben und auch ebenso viele Stimmen auszuzählen. Dafür werden viele ehrenamtliche Helfer gebraucht – vor allem, weil im Vorfeld auch schon so viele eine Briefwahl beantragt haben. Die Stadt Freising will auf Nummer sicher gehen und sucht jetzt noch flexible Wahlhelfer, die spontan einspringen können. Sollte Not am Mann sein – z.B. weil Wahlhelfer krankheitsbedingt ausfallen – dann werden sie noch kurzfristig kontaktiert und ins Wahllokal geholt. Für einen Einsatz gibt es dann auch 80 Euro.

Interessierte melden sich unter der Tel. 08161 – 54 – 433 25 im Bürgerbüro.