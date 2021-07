Die Jugendlichen im Landkreis Freising haben so lange durchgehalten – dafür möchte das Jugendamt Danke sagen. Deshalb hat es jetzt einen Fotowettbewerb für alle 14 bis 18 Jährigen gestartet – sie sollen an ihren Lieblingsplatz im Landkreis gehen und dort ein Selfie machen. Das schicken sie dann ans Jugendamt – zu gewinnen gibt’s Gutscheine fürs Freibad, Lasertag, Bowling oder Kino. Einsendeschluss ist der 15. August – die Selfies können an fotowettbewerb@kreis-fs.de geschickt werden.