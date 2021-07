Freising: Fotowettbewerb „Mein Lieblingsort in Freising“ wird verlängert

Der Fotowettbewerb „Mein Lieblingsort in Freising“ geht in die Verlängerung. Gemeinsam mit der Stadt veranstaltet die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf den Wettbewerb, um die schönsten Ecken im Freisinger Stadtgebiet zu zeigen. Noch bis zum 31. Oktober können bis zu drei Bilder eingereicht werden. Zu gewinnen gibt es unter anderem Gutscheine fürs fresch-Erlebnisbad oder die Innenstadt. Außerdem werden die Bilder als Postkarte gedruckt und können an verschiedenen Orten in Freising kostenlos mitgenommen werden. Einreichen könnt ihr die Bilder per E-Mail an lieblingsort@hswt.de

Ein Blatt mit Hinweisen, das Anmeldeformular und alle Infos findet ihr hier.