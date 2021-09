Freising: Fresch beendet Freibadsaison

Langsam herbstelt es an diesem Wochenende und deshalb geht am Sonntag auch hier in Freising die Freibadsaison zu Ende. Das Fresch blickt aber trotz Corona auf eine erfolgreiche Saison zurück. Fast 100.000 Badegäste haben den Sommer zum Planschen genutzt. Ab Montag startet dann die Wintersaison. Vorteil für Kurzentschlossene: Zeitfenster und vorab zu buchende Tickets gibt es nicht mehr. Hallenbad und Sauna haben täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Und für Frühaufsteher gibt es auch das Frühschwimmen ab halb sieben.