Freising: Frisches und gesundes Essen aus dem Automaten am Bahnhof

Gesundes Essen, das ist ja in der Umgebung von Bahnhöfen oft Mangelware. Wer keine Lust mehr auf Fast Food hat, für den gibt es jetzt eine Lösung hier am Freisinger Bahnhof. Die Deutsche Bahn hat in einem Pilotprojekt zusammen mit einem Technologieunternehmen einen Automaten am Bahnsteig aufgestellt, randvoll mit gesundem, frischen Essen. „Zugvogel“ heißt das Projekt und interessant für die Pendler: Im Internet kann man Speisen auch einfach vorab bestellen, wenn man nicht riskieren will, dass das Lieblingsessen schon weg ist. Das Pilotprojekt an den Bahnhöfen in Freising und Holzkirchen läuft erst mal für ein Jahr.