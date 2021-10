Freising: Gelbbauchunke gerettet

Der Mensch braucht immer mehr Platz und den Tieren bleibt immer weniger davon. Kein Wunder, dass die Liste der bedrohten Arten immer länger wird. Hier in Freising hat es aber eine Initiative geschafft, den Spieß umzudrehen. Die Gelbbauchunke gilt in Oberbayern als vom Aussterben bedroht, aber das Projekt „Allen Unkenrufen zum Trotz“ hat sie gerettet. Mehr als 600 Tausend Euro sind vom Bund und Freistaat in das Projekt geflossen. Dabei wurden Tümpel und Biotope neu- oder wiederangelegt und Grundstücke gekauft, auf denen die Gelbbauchunke Leben kann. Nach fünf Jahren kommt jetzt die gute Nachricht: Die Gelbbauchunke ist auf einem sehr guten Weg zu überleben.