Freising: Geschenkaktion „Fülltüte“ für Schulkinder

Nächste Woche geht die Schule schon wieder los und hier in Freising gibt es jetzt für die Schulkinder eine Überraschung. Bei der Aktion „Fülltüte“ des Vereins Aktive City Freising können sich ab heute alle Freisinger Kinder bei 22 teilnehmenden Geschäften eine Schultüte abholen. Die ist aber noch leer. Füllen kann man die „Fülltüte“ dann ab nächster Woche bei denselben Geschäften. Überall gibts dann jeweils ein kleines Überraschungsgeschenk.

Und hier bekommt ihr die „Fülltüte“ und könnt sie euch ab nächstem Donnerstag füllen lassen:

AOK Bayern – Die Gesundheitskasse, Wippenhauser Straße 6

Bioladen Lebenskunst, Rindermarkt 11

Bücher Pustet, Obere Hauptstraße 45

Der Brillenmacher Markus Kleindienst, Obere Hauptstraße 13

Fashion & More Sustainable Concepts, Untere Hauptstraße 50

Fräulein Lose, Johannisstraße 1

Freisinger Bank / Beratungscenter am Bahnhof, Münchner Straße 2

Gewandhaus Hugo Gruber, Untere Hauptstraße 2

Grimm Haushaltswaren, Obere Hauptstraße 17

Hof-Apotheke, Untere Hauptstraße 27

Hölzlkramer, Ziegelgasse 3

Hussel chocolate & more, Untere Hauptstraße 12

Johann Thalhuber Innendekoration, Untere Hauptstraße 38

Kampa Schuhe, Untere Hauptstraße 15

Kasdandler, Obere Hauptstraße 27

Maschek´s Schuh Schlüssel Gravurservice, Untere Hauptstraße 22

Nürnberger Versicherung, Kirchgasse 1

Reisemarkt Freising, Kirchgasse 1

Schnick Schnack by Weihenstephan in der Genusslinie, Obere Hauptstraße 26

Sprachschule Aktiv Freising, Untere Hauptstraße 33

Stadtapotheke Freising, Bahnhofstraße 4

vom Fass Freising, Obere Hauptstraße 38