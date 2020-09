Freising: Große Radldemo

Der Verkehrsclub Deutschland, der Bund-Naturschutz, Fridays For Future – sie alle rufen am Freitag in Freising zu einer großen Radldemo auf. Denn nach wie vor bewege sich beim Ausbau der Infrastruktur zu wenig. Vor allem die Wege von Freising in die Nachbarorte oder Stadtteile seien unzureichend. Besonders die nach Lerchenfeld, Neustift oder Vötting. Die Demo führt vom Marienplatz aus vorbei an den Schwachstellen der Radwege nach Lerchenfeld – dann geht es zurück zum Marienplatz. Dort gibt es dann eine Abschlusskundgebung. Los geht die Demo um 17 Uhr.