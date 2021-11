Halloween ist zwar vorbei, doch in Freising geht das Gruseln weiter. Im Sebaldhaus gibt es morgen ein großes Gruselfest in der Geisterstadt. Da können Kinder mit ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern vorbeikommen und auf gruslige Entdeckungstour in der Geisterstadt gehen. Und es gibt auch einen Geisterjahrmarkt und eine Gruselvilla. Das Gruselfest der Stadtjugendpflege geht am Samstag von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.