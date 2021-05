Freising informiert über Innenstadt-Baustellen

Seit mittlerweile fünf Jahren läuft schon der Umbau und die Neugestaltung der Innenstadt in Freising und er wird noch einige Jahre dauern. Die Stadt hat nun ein neuen Flyer veröffentlicht, auf dem die Bewohner schnell erfahren, wie die Arbeiten laufen und vor allem was dieses Jahr alles ansteht. Die Moosach wird in der Oberen Haupstraße freigelegt. Die Stadt hofft, dass sie bis Ende des Jahres auch schon die Treppen und Sitzstufen bauen kann, damit sich die Bürger am Fluss hinsetzen können. Ab kommender Woche sollen außerdem neue Gas- und Wärmeleitungen vom Marienplatz bis zum Rindermarkt verlegt werden – das dauert dann rund ein halbes Jahr. Alle Infos zum aktuellen Umbau der Innenstadt findet Ihr hier.