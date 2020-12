Es klingt nicht nur super, sondern kräftigt auch die Lungen – und jeder kann es lernen. Das Jodeln. Das Bildungswerk in Freising bietet Montags jetzt einen neuen Kurs an, in dem es nur ums Jodeln geht. Das Motto: „Jodeln gegen Corona.“ Aktuell findet der Kurs natürlich online statt, doch geplant ist auch ein Teilnehmertreffen im Frühjahr. Dann sollen alle Teilnehmer ihre Jodler im Mariendom gemeinsam erklingen lassen. Einen Link zur Anmeldung gibt es hier.