Freising: Jugendamt sucht Unterstützer für ukrainische Kinder

Die Kinder, die aus der Ukraine hier nach Freising geflohen sind, sollen möglichst schnell wieder Normalität bekommen. Der Landkreis will deshalb in mehreren Orten pädagogische Angebote für Kinder im Vorschulalter starten. Gesucht werden deshalb sowohl pädagogische Fachkräfte, aber auch einfach so engagierte Menschen, die gerne mit Kindern spielen, basteln oder singen. Wegen der Sprachbarriere sollen Dolmetscher oder ukrainische Eltern helfen. Wenn ihr den ukrainischen Kindern helfen wollt meldet euch gerne per E-Mail bei sabine.ketzler@kreis-fs.de oder amtjugendfamilie@kreis-fs.de