Freising: Jugendfotowettbewerb zum Lieblingsplatz im Landkreis

Der Domberg in Freising, die Hopfengärten in der Hallertau oder vielleicht an den Isarauen bei Moosburg? Der Landkreis Freising ruft Jugendliche auf, ihren Lieblingsplatz im Landkreis zu fotografieren. Die Aktion wurde jetzt noch mal verlängert. Bis zum Ende der Sommerferien am 13. September können die jungen Fotokünstler noch ihre Werke einreichen. Zu gewinnen gibts jede Menge Gutscheine unter anderem fürs Kino, Lasertag, Bowling oder die Therme Erding.

Mitmachen geht ganz einfach: Einfach einen Selfie am Lieblingsplatz im Landkreis machen und zusammen mit Name, Alter und Kontaktdaten an fotowettbewerb@kreis-fs.de schicken.

Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen findet ihr hier.