Endlich wieder Kindertheater für die Kleinen. Das Jugendzentrum Vis-à-Vis in Freising präsentiert am Sonntag wieder ein neues Theaterstück – „Max mag Bertha, Bertha mag Max“ heißt es. Neben einer schönen Geschichte gibt es auch Lieder zum Mitsingen – der Eintritt kostet 8 Euro, Start ist um 14.30 Uhr in der Kölblstraße 2. Karten sollten im Vorab unter der 08161 / 5 44 53 53 gekauft werden.