Theater, das ist nicht nur was für einen schicken Anzug und ein Abendkleid. Eine Theatervorführung ist auch für die ganz Kleinen ein Erlebnis: Hier in Freising startet heute der Vorverkauf zur neuen Kindertheaterreihe in diesem Winter. Los gehts Mitte November mit dem Märchen von Schneeweißchen und Rosenrot und dem kleinen Raben Socke. Im neuen Jahr wird dann das kleine Gespenst und das Tarzan-Musical aufgeführt. Karten gibts direkt bei der Stadt Freising.