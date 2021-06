In und um Freising sind aktuell die Kitzretter unterwegs. Bevor die Mäharbeiten beginnen, suchen die nun wieder nach den Tieren im Gras, damit sie nicht verletzt oder getötet werden. Dort werden die Rehkitze ja von ihren Müttern versteckt. Bisher konnten die Retter schon so einige Kitze in Sicherheit bringen.