Das Klinikum Freising sucht händeringend nach Blutspenden. Grundsätzlich sei die Situation durch Corona eh angespannt. Jetzt komme allerdings hinzu, dass man verschobene Operationen aus dem vergangenen Jahr nachhole. Und weil Sommer ist, gibt es sowieso weniger Spender. Die nächsten Blutspendetermine in Freising sind in knapp einem Monat, am 12. Und 13. Juli.