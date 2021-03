Freising: Kultur vor dem Fenster

Die Konzertsäle sind noch zu und das Publikum kann nicht hin – also kommen die Künstler eben zu ihrem Publikum. Die Stadt in Freising unterstützt dafür die Aktion „Kultur-vor-dem-Fenster“ – Freisings Künstler können sich hier vorstellen und zeigen was sie draufhaben. Wer dann Lust zum Beispiel auf ein Konzert im Garten oder vor dem Balkon hat, der kann sich dann einfach bei den Musikern melden. Aber auch Geschichtenerzähler oder Feuerartisten bieten sich für eine Darbietung an. Wichtig ist nur, dass die Auftritte auf privatem Grund stattfinden, sagt die Stadt. Und – Künstler werden natürlich auch noch laufend gesucht, die Lust haben wieder vor Publikum aufzutreten. Alle Infos dazu findet Ihr hier.