Freising: Landratsamt startet Elternumfrage

Wie schaut es aktuell bei den Eltern im Landkreis Freising aus? Was brauchen sie für Betreuungs- oder Familienangebote? Sind es eher Mutter-Kind Gruppen oder Beratungen zur Kindererziehung in der Pubertät? Das Landratsamt will sich darüber aktuell einen Überblick verschaffen und bittet alle Eltern um Mithilfe. Sie können eine Umfrage ausfüllen, die erläutern soll woran es gerade hapert und was vielleicht noch fehlt. Je mehr Eltern die Umfrage ausfüllen, desto besser kann man in Zukunft planen, so das Landratsamt.

Hier gehts zur Umfrage zur Familienbildung.

Hier zur Umfrage zu Kitaangeboten.