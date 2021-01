Freising: Landratsamt verleiht Jugendkulturpreis

Das Landratsamt in Freising verleiht auch heuer wieder den Jugendkulturpreis – und für den kann man sich noch bis zum 1. Februar bewerben. Der Landkreis möchte so die Kunst junger Erwachsener unterstützen – seien es bildende Künste, Literatur, Theater oder Musik. Jeder, der sich bewerben will und maximal 25 Jahre alt ist kann einfach eine Kostprobe bei YouTube hochladen oder als PDF per E-Mail an koja@kreis-fs.de senden. Zu gewinnen gibt es 1500 Euro, die dann heuer beim Uferlos Festival verliehen werden – wenn Corona es denn zulässt.