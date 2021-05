„Rausspaziert“ – es gibt viel zu sehen im Landkreis Freising. Das findet auch das Tourismusreferat. Deshalb hat es die 14 schönsten Touren zum Spazierengehen und Wandern zusammengefasst. Die sind zwischen vier und 17 Kilometern lang und führen durch ruhige Waldgebiete, vorbei an schönen Badeseen und kulturellen Schätzen. Man wolle so Tipps und Ideen für einen Ausflug oder Spaziergang geben, so das Tourismusreferat. Die ganzen Touren findet Ihr hier.