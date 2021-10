Freising: Laufen für den guten Zweck

Sich bei diesem herbstlichen Wetter aufraffen und eine Runde zu Joggen, das braucht gerade etwas Überwindung. Die Stiftung Lebenshilfe hier in Freising bietet jetzt aber den richtigen Anreiz: Denn mit jedem Schritt sammelt man Geld für einen guten Zweck. Beim Benefizlauf kann man sich entweder einen Unterstützer suchen, der für jeden gelaufenen Kilometer spendet, oder man macht das selbst. Ab heute kann man dann bis zum 24. Oktober so viele Kilometer laufen, wie man schafft. Pro Kilometer zahlt dann der Spender an die Lebenshilfe Freising. Damit werden deren Angebote wie Frühfördereinrichtungen oder Behindertenwerkstätten finanziert. Anmelden könnt ihr euch noch bis einschließlich 24. Oktober auf der Website der Lebenshilfe Freising.