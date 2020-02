Letzte Chance für alle Sportvereine in Freising. Sollten die Mannschaften oder Einzelsportler im vergangenen Jahr Titel gewonnen haben, können die Vereine sie heute noch zur Sportlergala anmelden. Die findet heuer am 17. April in der Luitpoldhalle statt. Die Anmeldungen gehen an Heidi Geier, Amt für Kindertagesstätten, Schule und Sport per Mail: heidi.geier@freising.de