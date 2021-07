In Freising gibt’s am Wochenende die letzte Chance vor der Sommerpause noch ein eigenes Brot zu backen. Das Freisinger Backhaus lädt am Samstag noch einmal zum großen Backtag. Dort gibt man einfach seinen eigenen Teig ab – wartet ein wenig und kann das Brot dann mit nach Hause nehmen. Die Erlöse gehen dann an die Lebenshilfe Sinzig im besonders betroffenen Landkreis Ahrweiler in Rheinland Pfalz. Wer sich anmelden möchte, findet einen Link hier.