Freising: Lüften im Klassenzimmer unter wissenschaftlicher Anleitung

Fenster auf, Fenster zu, alle 15 Minuten oder doch lieber elektronische Luftfilter? Die Schulen in Oberbayern haben zum Schuljahresbeginn verschiedene Konzepte, um die Viren aus den Klassenzimmern zu verscheuchen. Hier im Landkreis Freising will man jetzt die Sache mit wissenschaftlicher Unterstützung angehen. Zusammen mit Forschern der Münchner Universitäten werden verschiedene Lüftungskonzepte oder elektronische Luftfilter in der Praxis ausprobiert. Dafür wurden mehrere Klassenzimmer in verschiedenen Schulen im Landkreis mit insgesamt 60 Sensoren ausgestattet. Die Messungen sollen das ganze Schuljahr lang stattfinden.