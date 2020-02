Freising: Masernimpfpflicht kommt

Eltern hier im Landkreis Freising aufgepasst: Ab Sonntag, den 01. März, herrscht bei uns in Deutschland die Masernimpfpflicht. Die gilt für alle Kinder, die ab dem Zeitpunkt in einem Kindergarten oder einer Schule neu aufgenommen werden. Für Kinder, die schon betreut werden, gilt eine verlängerte Frist bis Ende Juli nächsten Jahres. Wer dem nicht nachkommt, dem droht ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro. Die Masernimpfpflicht gilt aber nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, die zum Beispiel in Schulen, Kitas, Krankenhäusern oder Gemeinschaftsunterkünften tätig sind.