Lagerfeuer und Gitarrenmusik – das gehört zusammen wie Topf und Deckel. Am kommenden Wochenende gibt’s in Freising deshalb wieder das „Bonfire-Festival“, wenn auch in leicht abgespeckter Version. Bei einem Lagerfeuer im Schafhof werden mehrere Musiker auftreten und ihre Songs performen – los geht es am Samstag, den 31. Juli um 17.00 Uhr. Einen Link zu Tickets gibt’s hier.