Freising: MVV sucht Tester von „Swipe + Ride“

Nur noch das zahlen, was man auch wirklich fährt. Das ist die Prämisse des neuen Pilotprojekts „Swipe + Ride“ des MVVs. Dafür sucht der MVV weiter Freiwillige im TOP FM Land, die das neue Projekt nutzen wollen. Wenn man in Bus oder Bahn einsteigt, checkt man an der Haltestelle per Smartphone ein. Beim Aussteigen checkt man ganz bequem wieder aus und muss dann nur für die Strecke bezahlen, die man auch gefahren ist. Bisher ist es ja so, dass man innerhalb einer Zone einen festgelegten Preis bezahlt – egal, ob man drei oder zehn Stationen fährt. Wer beim Projekt mitmachen will, findet einen Link dazu hier.