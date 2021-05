„Von Frauen – für alle“ – mit dem Motto haben fünf Frauen in Freising eine neue Eisdiele namens „GØRLS“ eröffnet. Alles soll fair produziert und mit Liebe hergestellt sein – und statt Kugeln gibt es Portionen mit extra vielen Toppings. Das Auftreten der Eisdiele spielt dabei ziemlich mit Klischees – zum Beispiel ist alles in Pink und natürlich ziemlich süß. Seit Samstag hat die Eisdiele in der Kammergasse geöffnet – es sollen aber noch weitere Standorte folgen.