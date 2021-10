Gute Nachrichten für Studierende an der Hochschule Weihenstephan in Freising und der TU in Garching. Heute startet die neue Expressbus-Linie X660, die den Weihenstephaner Berg mit dem Forschungscampus der Technischen Universität in Garching verbindet. Dort gibt es dann auch einen Anschluss zu U-Bahn. Unterwegs hält der Expressbus nur in Dietersheim, Mintraching, Achering und im Stadtgebiet von Freising. Der Bus fährt untertags alle 40 Minuten. Die Fahrt dauert etwa eine halbe Stunde.