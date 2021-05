Freising: Neue Routen für Stadtspaziergänge

Freising ist eine Stadt am Wasser, die seit Jahrhunderten von Fluss- und Bachläufen geprägt ist. Und die Touristeninformation hat jetzt einen Stadtplan herausgegeben, der Interessierte zu asugewählten Wasserorten führt. Heißt: ihr lauft an richtig schönen Wegen entlang, wie zu den Isarauen, aber auch zu einer Stadtlandschaft mit verschlungenen Flussarmen, einem herrlichen Grünzug und einem ganz eigenwilligen Chrarkter. Ganz nach dem Motto: gemütliches Spazieren und dem Wasser dabei ganz nah sein. Es gibt aber auch noch weitere Stadtpläne, wie etwa zu den Stätten der Freisinger Braukultur oder ein Spaziergang, der besonders für Familien geeignet ist. Die Stadtpläne könnt ihr euch ab heute in der Touristeninformation Freising abholen.