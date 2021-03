Freising: Neue Studiengänge an HSWT

An der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf in Freising kann man ab dem Wintersemester „Bio-Lebensmittel“ studieren. Dabei sollen die Studierenden alles über die Wertschöpfungskette von Bio-Lebensmitteln erfahren. So solle man lernen das „zukünftige Ernährungssystem in einem Gleichgewicht von ökologischen, ökonomischen und sozialen Gesichtspunkte“ zu gestalten. Während des Studiums würden die Studenten zum Beispiel mit Unternehmen arbeiten und Konzepte für regionale Lebensmittel erarbeiten, heißt es. Interessierte können sich ab kommender Woche bei den Studieninfotagen einen Eindruck davon machen.