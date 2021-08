Lange müssen die Kino-Fans nicht mehr warten – in Freising soll in den nächsten Tagen ein „CineradoPlex“ in den Schlüterhallen eröffnen. Gebaut wurde das ganz nach dem Motto: Klein aber fein – Platz ist zwar nur für gut 559 Personen, dafür wurde besonders auf den Komfort Wert gelegt.