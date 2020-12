Freising: Nikolaus-Sackerl Aktion

In Freising soll es trotz Corona einen schönen Nikolaus für die Kinder geben. Bis Freitag können sie sich deshalb noch in teilnehmenden Geschäften einen leeren Sack abholen. Ab Samstag gibt es in den Läden dann kleine Überraschungen für die Kinder. Die Aktion hat der Stadtmarketing Verein Aktive City Freising organisiert. Diese Geschäfte machen mit:

HDI Generalvertretung Gabriele Haaser – Heiliggeistgasse 14

Fashion & More Sustainable Concepts – Untere Hauptstraße 50

Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank –

Untere Hauptstraße 34 und Münchner Straße 2

Sparkasse Freising Hauptstelle – Untere Hauptstraße 29

typneun Designagentur – Untere Hauptstraße 19

Bäckerei & Konditorei Geisenhofer – Filiale Untere Hauptstraße 3

Der Brillenmacher Markus Kleindienst – Obere Hauptstraße 13

Grimm Haushaltswaren – Obere Hauptstraße 17

Hölzlkramer – Ziegelgasse 3

Spot Shop – Ziegelgasse 4

Reisemarkt Freising – Kirchgasse 1

Weltladen Freising – Ziegelgasse 14

Stadtapotheke Freising – Bahnhofstraße 4

Kasdandler – Obere Hauptstraße 27

Chocolaterie – Pâtisserie Andreas Muschler – Obere Hauptstraße 43

Bücher Pustet – Obere Hauptstraße 45

BARMER – Obere Hauptstraße 48-50

AOK Bayern Die Gesundheitskasse – Wippenhauser Str. 6