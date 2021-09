Freising: ÖDP legt neues Buskonzept vor

Mit dem Bus durch die Domstadt – das klappt nach Meinung der Stadtratsfraktion der ÖDP hier in Freising noch nicht so gut. Das Buskonzept sei erschüttert, sagt die Direktkandidatin der Partei, Emilia Kirner. Deshalb hat sie zusammen mit Stadtratskollege Ulrich Vogel ein neues Konzept für den Busverkehr in Freising vorgelegt. Kernstück ist eine Innenstadtlinie, auf der insgesamt zehn Buslinien in engem Takt entlangfahren sollen und sich dann auf die verschiedenen Stadtviertel aufteilen. Für die Querverbindungen soll es eine Ringlinie geben. Alle Busse sollen nach dem Konzept im 15-Minuten-Takt fahren. Und auch Express-Linien in den Landkreis sind geplant. Über das Konzept müssen jetzt Stadtrat und Kreistag entscheiden.