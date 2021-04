„Knister, Knaster, Knüll – Papier ist nicht nur Müll“ – das will die Musikschule 3klang in Freising zeigen. Kommende Woche Donnerstag beginnt dort ein Online-Kurs zu Papiermusik. Kinder von drei bis sechs Jahren können dabei in Fantasiewelten aus Papier eintauchen und ganz einfach miteinander Musik machen. Wer sich anmelden möchte schreibt eine E-Mail an Info@3klang-musik.de