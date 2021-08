Eine zerstörte Toilette, beschädigte Leitplanken und eine gebrochene Nase. Das ist die Bilanz einer Party am Vöttinger Weiher in Freising, die in der Nacht zum Samstag eskaliert ist. Ein 19-Jähriger musste nach einem Kniestoß ins Gesicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Angreifer flüchtete, konnte aber später ermittelt werden.