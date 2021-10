Freising: Quiz-Radltour rund um die Domstadt

Mit dem Radl Freising und Umgebung erkunden und dabei auch noch was gewinnen. Das geht jetzt bei der Quiz-Radtour vom Verein „Freisinger Mitte e.V.“. Alle Landkreisbürger sind eingeladen, mit Drahtesel oder zu Fuß die Region zu erkunden und an elf Standorten Quizfragen zu beantworten. An der Korbinianbrücke, im Weltwald oder am Moosburger Kastulusmünster findet ihr Plakate, auf denen eine Quizfrage zu diesen Orten gestellt wird. Das Lösungswort kann man dann bis zum 10. Oktober per Mail an den Verein schicken und Freisinger Einkaufsgutscheine im Wert von bis zu 150 Euro gewinnen. Und jedes Kind, das ein selbstgemaltes Bild von einem der Radtour-Orte und bis 10. Oktober auch per Mail an den Verein schickt, bekommt eine süße Überraschung und die Chance auf andere tolle Preise. Alle Infos findet ihr auf der Website vom „Freisinger Mitte e.V.„!